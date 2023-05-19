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Российские военнослужащие выстрелом из ПТРК смогли уничтожить пехотинцев ВСУ. Соответствующие видеокадры были опубликованы в Сети. Отмечается, что бойцы ВС России активно применяют против пехоты и ДЗОТов управляемые ракеты.

Отмечается, что при помощи противотанкового ракетного комплекса российским военнослужащим удалось точно поразить живую силу противника.

Ранее сообщалось, что 93-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ «Холодный Яр», находящейся в Артемовске (украинское название Бахмут), по всей вероятности, остались последние часы. В ближайшее время населенный пункт будет полностью контролироваться силами ЧВК «Вагнер». Отмечается, что «музыканты» смогли прорвать последний оплот украинской группировки в городе – микрорайон «Домино». Сообщается о серьезных потерях в личном составе 93-й отдельной мотострелковой бригады «Холодный Яр». Также в окружение российскими силами попал 49-й отдельный батальон «Карпатская сечь».

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