Бойцы расчета противотанкового ракетного комплекса ВДВ РФ ликвидировали в лесах под Кременной наблюдательный пункт украинских боевиков. Минобороны показало видеозапись этого эпизода.

Обнаружили противника разведчики, которые тут же связались с командованием. На позицию для удара оперативно выехал БТР-Д с противотанковым комплексом “Фагот”. Десантники находились в зоне прямой видимости противника, однако не дрогнули и нанесли разительный удар по его позициям.

После этого расчет быстро погрузил ПТРК на бронетранспортер, сменивший позицию, чтобы не попасть под ответную атаку.

Наблюдательные пункты ВСУ относятся к одним из приоритетных целей, так как они наводят на позиции ВС РФ артиллерийский огонь и авиаудары. Поэтому такие объекты уничтожаются сразу после обнаружения.