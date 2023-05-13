Украинские силы предпринимают ограниченные попытки наступления, исследуя уязвимые места российских войск. Недавний рывок Вооруженных сил Украины произошел под Майорском, но бойцы Горловской бригады 1-го Армейского корпуса ДНР не позволили противнику продвинуться вперед.

«Увидев небольшие группы бронетехники противника, включающие обычно 2 танка и 3 БМП, местные бойцы не просто развернулись и отступили, а сразились. Было как минимум три такие группы: одна атаковала прямо, а две другие обходили опорные пункты в попытке проникнуть на максимальную глубину, но горловские бойцы устроили им засаду», – пишет Царьград.

В результате украинские националисты побежали, оставив десятки погибших товарищей.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины совершили не менее 26 атак на соледарском направлении в попытке прорваться через позиции российских сил. Однако оборонительная линия, созданная российской армией, выдержала нападение.