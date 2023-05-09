Бойцы подразделения «Восточной» группировки российских войск продолжают свое продвижение в сторону Угледара. Зачистку подступов к населенному пункту осуществляют бойцы батальона «Каскад», находящиеся под командованием генерал-полковника главы МВД ДНР Алексея Дикого.

Отмечается, что оборону в Углеларе держат три бригады ВСУ: 68-я егерская, 72-я механизированная и 80-я аэромобильная бригада. Также украинское командование перебрасывает свои резервы из населенного пункта Богатырь. ВСУ стягивают большое количество техники и живой силы на рубеж между населенным пунктом Времьевка и Большая Новоселка. Здесь расположен так называемый «Времевский выступ». Он находится на границе Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Это достаточно тяжелая точка, которую российским силам до сих пор не удалось уничтожить.

На данный момент ситуация представляется собой в большей степени позиционное противостояние, продолжаются регулярные артиллерийские дуэли. ВСУ всеми силами стараются атаковать российские позиции, но безуспешно. Согласно сводками Министерства обороны РФ, российские силы атакуют украинские позиции при помощи САУ «Акация» и «Мста», а также противотанковых систем «Корнет».