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Боевые действия в окрестностях освобожденного Артемовска продолжаются. Бойцы 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики сражаются с боевиками вооруженных сил Украины на флангах Артемовска. Об этом сообщает Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На опубликованных кадрах видно, как российские артиллеристы уничтожают укреплённые позиции украинских военнослужащих на передовой. Опорные пункты боевиков вооруженных сил Украины бойцы 2-го армейского корпуса ЛНР выявляют при помощи квадрокоптеров. Последующий огонь, корректировка и подтверждение уничтожения позиций украинских военнослужащих производится при поддержке разведывательных дронов.

При этом артиллеристы Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации продолжают уничтожать опорные пункты украинских боевиков и на Северском направлении на территории Донецкой Народной Республики.

Напомним, что 30 мая на Москву была совершена атака различными типами украинских беспилотных летательных аппаратов, большая часть из которых была сбита еще на подлете к столице.

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