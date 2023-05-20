ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Передовые подразделения ЧВК «Вагнер» смогли прорвать оборону гарнизона вооруженных сил Украины в последнем укрепрайоне Бахмута (ранее Артемовск) под названием «Самолет». Об этом сообщает портал «Русская весна».

По информации военных корреспондентов, российские штурмовые группы смогли прорвать оборону последнего украинского укрепрайона в Бахмуте с фланга через частный сектор. Бойцы ЧВК «Вагнер» сумели закрепиться в одноэтажной городской застройке к западу от улицы Юбилейная, а также в частных домах, расположенных по улицам Молодежная и Булавина.

В настоящий момент ожесточенные боевые действия идут в так называемой «серой зоне», расположенной к северу и югу от улицы Чайковского. В квартале под названием «Самолет» штурмовые группы ЧВК «Вагнер» выбивают боевиков вооруженных сил Украины из последнего укрепрайона в населенном пункте Бахмут.

При этом штурмовые подразделения так называемой «Гвардии Наступления» пытаются прорвать оборонительные позиции российских сил, расположенные на флангах Бахмута.

Вам может понравиться

ТАСС: В Киеве объявлена воздушная тревога, прогремело более 10 взрывов

После полуночи 20 мая в Киеве заработали сирены воздушной тревоги, после чего практически сразу начали греметь взрывы. В администрации региона выдали стандартную “заготовку” про “безупречную работу ПВО”, которая “сбивает” российские

Опубликованы кадры уничтожения позиций ВСУ высокоточными боеприпасами «Краснополь» ВС РФ

В окрестностях Артемовска ВС РФ использовали высокоточные снаряды «Краснополь» для уничтожения украинских позиций, передает портал «Военное обозрение». На кадрах видно, что боезаряд поражает личный состав армии противника, а также бронетехнику,

СП: генерал ФСБ Михайлов назвал главу ГУР МО Украины Кирилла Буданова идиотом

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация выступает против любых терактов, а Госдеп США отметил, что они осуждают любые удары по гражданским. Именно так на Западе прокомментировали