Передовые подразделения ЧВК «Вагнер» смогли прорвать оборону гарнизона вооруженных сил Украины в последнем укрепрайоне Бахмута (ранее Артемовск) под названием «Самолет». Об этом сообщает портал «Русская весна».

По информации военных корреспондентов, российские штурмовые группы смогли прорвать оборону последнего украинского укрепрайона в Бахмуте с фланга через частный сектор. Бойцы ЧВК «Вагнер» сумели закрепиться в одноэтажной городской застройке к западу от улицы Юбилейная, а также в частных домах, расположенных по улицам Молодежная и Булавина.

В настоящий момент ожесточенные боевые действия идут в так называемой «серой зоне», расположенной к северу и югу от улицы Чайковского. В квартале под названием «Самолет» штурмовые группы ЧВК «Вагнер» выбивают боевиков вооруженных сил Украины из последнего укрепрайона в населенном пункте Бахмут.

При этом штурмовые подразделения так называемой «Гвардии Наступления» пытаются прорвать оборонительные позиции российских сил, расположенные на флангах Бахмута.