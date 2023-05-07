Как сообщает корреспондент РИА Новости, бойцы ЧВК «Вагнер» ведут активные штурмовые действия против подразделений ВС Украины на западных окраинах Бахмута (ранее Артемовск), пополняя свои припасы западным вооружением и военной техникой.

Во время бегства украинских солдат с позиций, расположенных около железнодорожного вокзала, американская бронемашина досталась «музыкантам» в качестве трофея. Артиллерия ВС Украины пыталась уничтожить бронеавтомобиль Humvee, в результате чего он получил незначительные повреждения.

По словам одного из бойцов, им удалось вывести брошенную машину фактически из-под носа отступающих подразделений ВС Украины, которые пытались уничтожить ее огнем артиллерии. При этом американская бронемашина оказалось в очень хорошем состоянии. На одометре Humvee всего 1809 миль (менее 4000 км), а из повреждений – только пробитый радиатор и пробитые покрышки.

Бойцы ЧВК «Вагнер» провели восстановительные работы с американской военной техникой и выразили слова благодарности западным партнерам за предоставленную технику в хорошем техническом состоянии.