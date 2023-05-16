Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают штурмовать остатки гарнизона вооруженных сил Украины на западных окраинах населенного пункта Бахмут (ранее Артемовск). При этом артиллерия «музыкантов» оказывает огневую поддержку штурмовым группам, работая по позициям противника и его способности перебрасывать резервы и снабжение.

Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали кадры момента уничтожения одного из мостов, по которому украинские подразделения снабжали резервами и боеприпасами свои передовые подразделения.

Сообщается, что российские артиллеристы точным попаданием в цель смогли уничтожить мост, сделав его непригодным для переброски резервов, боекомплекта и снабжения. Точной информации о месторасположении моста и времени его уничтожения не приводится.

Напомним, что в ночь на 16 мая по военным объектам, расположенным на территории Киева, был нанесен самый массированный ракетный удар, совмещенный с атакой ударными беспилотниками ВКС России.