Бойцы ЧВК «Вагнер» сумели установить контроль над микрорайоном «Забольница», расположенным в западной части Артемовска. Кроме того, они уже освободили несколько кварталов в «Гнезде», долгое время остававшемся самым крупным и мощным укрепрайоном ВСУ.

Боевики украинской армии пытаются предпринимать контратакующие действия в окрестностях Артемовска. Так, они взяли под свой контроль небольшой плацдарм в районе Клещеевки. Российские ВС не дают возможности его расширить, но и уничтожить подразделения ВСУ у них не получается.

Именно поэтому на помощь российским военным выдвинулись штурмовые отряды ЧВК «Вагнер». В настоящий момент все передвижения противника контролируются с высоты, а перебрасываемая в район Бахмута техника уничтожается артиллерией.