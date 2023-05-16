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Российские операторы ударных дронов ведут настоящую охоту на живую силу и военную технику противника. В Сети показали кадры с уничтожением очередного пикапа вооруженных сил Украины российским беспилотником-камикадзе.

Сообщается, что операторы боевых беспилотных летательных аппаратов 59-й бригады ВС Украины припарковали свой пикап у одного из домов на видном месте. Транспорт украинских бойцов был обнаружен одним из разведывательных дронов российских бойцов, после чего по нему был нанесен точный удар дроном-камикадзе.

Российские бойцы из 9-й бригады Донецкой Народной Республики использовали для уничтожения цели ударный беспилотный летательный FPV-аппарат (управление с видом от первого лица). Подобные дроны представляют собой очень простые квадрокоптеры с ручным управлением, что требует значительного мастерства при управлении ими.

Однако они стоят значительно дешевле других беспилотников, обладают высокой скоростью и маневренностью, а также малозаметны для антидроновых ружей противника.

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