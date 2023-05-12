Основные проблемы стратегической безопасности Евросоюза в отношениях с Пекином, по мнению главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, включают ситуацию вокруг Тайваня и украинский вооруженный конфликт. Он выразил свою позицию по этим вопросам в ходе неформальной встречи глав МИД стран-членов ЕС.

Боррель отметил, что страны Евросоюза и Пекин имеют разные ценности и системы, проблемы в экономической сфере, связанные с различиями между свободным рынком ЕС и государственно управляемой экономикой Китая.

Он уточнил, что две основные проблемы стратегической безопасности связаны с Тайванем и конфликтом на Украине. Сообщается, что Боррель направит главам МИД стран Евросоюза документ, где будут содержаться предложения относительно дальнейшего развития отношений с Китаем.