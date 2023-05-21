Контрнаступление ВСУ представляет собой большую загадку, так как Киев вознамерился добиваться каких-то успехов подразделениями численностью до батальона и десятком западных танков. Подобными силами масштабные военные операции не проводятся, уверен генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Он отметил также, что у Киева нет превосходства в воздухе из-за практически полного отсутствия авиации, нет достаточного количества артиллерийских орудий. Поэтому даже чисто арифметически анонсированное контрнаступление выглядит нереальным.

Прорвать оборону на юге, где из-за рельефа придется наступать десятки километров по открытой местности, практически невозможно. Особенно в ситуации с отсутствием достаточно количества личного состава и вооружения. Запад же вряд ли будет бесконечно отправлять ВСУ все новое оружие взамен уничтоженного российскими ВС.