Украинские солдаты регулярно перепродают переданную им технику, приобретенную на пожертвования. По этой причине волонтеры, поддерживающие ВСУ, борются с этой проблемой, сообщил РИА Новости специалист разведки по открытым источникам, известный как «Глаз».

Он отметил, что есть огромный черный рынок, и перепродажа переданного оборудования занимает в нем особое место. Украинские бойцы не всегда размещают объявления о продаже самостоятельно и не приходят на сделку лично, но этим занимаются их близкие или друзья.

В связи с этим, украинские волонтеры начали ставить клеймо на передаваемую боевую технику, чтобы затруднить ее дальнейшую перепродажу. В частности, на беспилотниках стали наносить логотипы спонсоров и надпись «не для продажи».