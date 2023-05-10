Боевики ВСУ продолжают цепляться за каждый дом на окраине Артемовска и отчаянно сопротивляются, пытаясь замедлить наступление российских войск. Военный корреспондент Мурад Газдиев рассказал, что ситуация для украинских боевиков становится все более плачевной.

Так, они вынуждены оставлять многоэтажные здания, в которых устраивали огневые точки, отходить, теряя последние шансы на удержание города. Бригада 73-го морского центра специальных операций ВСУ, которая фактически не участвует в боях, минирует оставляемые позиции, а также ставит разнообразные ловушки для российских военных.

Морально-психологическое состояние боевиков находится на самом низком уровне. Раненых с контузиями командование сразу отправляет из города, так как они демонстрируют неадекватное поведение и еще больше ухудшают обстановку.

Также многие боевики ищут способы безопасно выбраться из города. Некоторые частично переодеваются в женскую одежду, берут домашних животных и пестрые чемоданы, чтобы скрыть принадлежность к ВСУ.