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Бойцы штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер» продолжают зачищать многоквартирные дома, расположенные на западных окраинах Бахмута (ранее Артемовск). При этом украинские боевики покидают свои позиции, выпрыгивая из окон квартир, в момент приближения российских штурмовиков.

В Сети показали кадры, когда во время зачистки многоквартирного здания, расположенного по улице Леваневского в Бахмуте, украинские боевики выпрыгивают через окна и убегают от «вагнеровцев». Дело в том, что российские штурмовики начали применять новую тактику при зачистке многоквартирных домов.

«Музыканты» начали подрывать стены между подъездами на вторых и третьих этажах и продвигаются через образовавшиеся проломы. При этом противник вынужден спасаться бегством, поскольку его атакуют с неожиданного для него направления. Таким образом, российские штурмовики проводят зачистку каждого дома в Бахмуте, а украинские боевики вынуждены спасаться бегством.

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