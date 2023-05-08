В ходе боевых действий под Артемовском (Бахмутом) ликвидирован украинский нацист, представитель «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России) Виктор Панаско.

Известно, что боевик по кличке Иранец является преступником, осужденным на Украине. В 2019 году его приговорили за убийство к 15 годам тюремного заключения. Но в прошлом году рецидивист получил помилование из рук самого президента Украины Зеленского. Впрочем, такой шаг был предпринят, чтобы отправить боевика на передовую.

Кроме того, Панаско известен своим участием в первом бою с ополчением Донбасса в апреле 2014 года. Было это под Славянском, который в настоящий момент находится на подконтрольной Киеву территории ДНР.