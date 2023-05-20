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Всю ночь на 20 мая продолжались ожесточенные бои в последнем укрепрайоне ВС Украины, расположенном на западных окраинах Бахмута (ранее Артемовск). По словам основателя ЧВК «Вагнер» на вечер вчерашнего дня украинские боевики продолжали контролировать территорию населенного пункта равную 0,6 кв. километрам, но противник продолжает подтягивать свои резервы.

Однако в результате активных штурмовых действий в ночное время суток российским бойцам удалось, как минимум, освободить еще одну полосу в жилой застройке, находившуюся под контролем противника. Поэтому территория, контролируемая боевиками ВС Украины в Бахмуте, занимает площадь менее половины квадратного километра.

Ночью в Сети появился короткий видеоролик, записанный одним из боевиков вооруженных сил Украины, в котором он заявил: «Бахмут пал, не поминайте нас лихом». При этом один из украинских военных корреспондентов также признал критическую ситуацию для ВСУ в Бахмуте, но призвал своих граждан не паниковать, поскольку теперь российские силы будут видны «как на ладони».

Таким образом, украинские средства массовой информации уже запустили пропагандистскую кампанию по снижению значимости утери Бахмута, который еще до недавнего времени во всех материалах называли не иначе как «фортеця» (крепость).

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