Военкоры «Русской Весны» показали кадры, снятые одним из бойцов украинской армии, с Бахмутского (Артемовского) направления. Украинские военнослужащие прибыли на «дорогу смерти», ведущую в Бахмут, чтобы забрать тела погибших сослуживцев и эвакуировать в тыл подбитую бронетехнику.

По его словам, всего за три дня на «дороге смерти» появилось большое количество подбитой украинской военной техники, которая направлялась в Бахмут в качестве резервов для поддержания обороноспособности остатков украинского гарнизона. Судя по всему речь идет об участке автомобильной дороги проходящей в районе населенного пункта Ивановское.

На опубликованных кадрах можно увидеть уничтоженную российским артиллерийским огнем украинскую бронемашину пехоты, несколько бронеавтомобилей и натовский бронетранспортер. Судя по всему, украинская бронетехника была уничтожена вместе с экипажем, поскольку украинский боец задается вопросом, за что продолжают гибнуть военнослужащие ВС Украины.