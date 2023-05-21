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Военная обстановка у Каховской ГЭС и вдоль береговой линии водохранилища остается довольно напряженной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление одного из командиров подразделения Вооруженных сил Российской Федерации.

По его словам, бойцы подразделений российской армии, находящиеся на боевых постах на линии боевого разграничения вдоль реки Днепр, осуществляют постоянное наблюдение за позициями противника.

Ранее командование украинской армии постоянно отправляло небольшие штурмовые группы для прорыва в районе Каховской гидроэлектростанции и на разных участках водохранилища, однако в последнее время данные попытки практически прекратились.

Напомним, что 20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожин заявил о полном освобождении города Артемовск (украинское название Бахмут). Данная дата является достаточно символичной, поскольку ровно года назад 20 мая 2022 года от украинских боевиков был полностью освобожден Мариуполь.

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