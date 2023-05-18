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Ситуация в Артёмовске (Бахмуте) для ВСУ складывается не лучшим образом. Чтобы хоть как-то остановить продвижение российских сил, украинские военные обстреливают город без какой-либо тактики, хаотично. Об этом РИА “Новости” рассказал одни из бойцов ЧВК “Вагнер”, который находится на передовой.

По данным, которые приводятся в сообщении РИА, под контролем украинской стороны осталось меньше 1 квадратного километра территории Артёмовска. По словам военного, ВСУ наносят удары в произвольном порядке – не обязательно, что цели, которые обстреливает противник, как-то явно выражены. Вероятно, такими обстрелами ВСУ пытаются задеть бойцов “Вагнера”, предположил военный.

Ожесточённые бои за Артёмовск продолжаются уже многие месяцы. Этот город в Донецкой Народной Республике для Киева имеет важное стратегическое значение – через него осуществлялось снабжение всей группировки украинских войск в Донбассе.

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