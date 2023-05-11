Соединенные Штаты и НАТО совершенно напрасно ждут от контрнаступления ВСУ каких-то серьезных достижений. Этим они лишь ставят под сомнения возможность длительного существования киевского режима, пишет американское агентство Bloomberg.

Автор публикации Андреас Клут поясняет, что Россия хорошо подготовилась к гипотетическому контрнаступлению ВСУ. За год и несколько месяцев с начала спецоперации она выстроила многоуровневую оборону, задействовала «устрашающие» боевые системы и мощные фортификационные сооружения, чтобы защитить уже занятые позиции.

Именно поэтому она вполне может справиться с главной задачей – отразить контрнаступление ВСУ. Впрочем, сейчас неизвестно даже, когда оно начнется. Глава СНБО Алексей Данилов в последнем интервью заявил, что у Киева даже нет четкого плана проведения данной операции.

По мнению американского журналиста, в случае провала контрнаступления ВСУ конфликт на Украине может продолжаться еще много лет. И только в том случае, если Запад продолжит спонсировать киевский режим и поставлять ему оружие в необходимых объемах.