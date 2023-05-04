Американцы и европейцы все чаще возмущаются поддержкой Украины за счет налогоплательщиков. Однако Соединенные Штаты в настоящий момент именно за счет Украины спасают свою экономику, находящуюся в глубоком кризисе.

Военная помощь стимулировала усиленную работу оборонной промышленности, которая приносит доходы в бюджет. Также она позволила создать целый ряд новых рабочих мест, передает РИА Новости со ссылкой на журналиста Леонида Бершидского.

В своей статье для агентства Bloomberg он также написал, что Соединенным Штатам удалось расширить возможности для реализации энергоносители, так как санкции частично вытеснили с этого рынка Россию. Именно поэтому единственным способом успокоить население, возмущенное помощью Киеву, является озвучивание тех выгод которые ЕС и США получают от этой поддержки.