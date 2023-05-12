Кристина Горун, более известная в Сети как львовская блогерша «Черная Мамба», жестко высказалась в адрес всех людей, которые запрещают слушать песни российских исполнителей на Украине. Во время своей эмоциональной речи она назвала бойцов украинской армии «полным дном, которые не могут победить на фронте».

В одной из социальных сетей девушка написала, что «снесет кашкет» (фуражку) любому, кто попытается сделать ей замечание за прослушивание песен российских исполнителей. По ее словам, если она вынуждена терпеть украинских исполнителей в такси, барах и ресторанах, то и окружающие потерпят, когда она слушает свою любимую музыку. Таким образом, «Черная Мамба» отреагировала на случай с молодыми парнями, которые получили повестки в военкомат за прослушивание песен Лепса в своей машине.

Однако впоследствии девушка принесла извинения за свои резкие слова в адрес вооруженных сил Украины. По ее словам, она не должна была поддаваться эмоциям и оскорблять бойцов украинской армии. Об этом сообщает украинский Телеграм-канал «Страна».