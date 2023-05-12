Вашингтон намерен отправить в Киев любое оружие, необходимое для контрнаступления ВСУ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Так он прокомментировал упрек президента Украины Владимира Зеленского в недостаточном объеме военной помощи.

Украинский лидер заявил, что нет никакого смысла переходить к контратакующим действиям, если из-за дефицита вооружения оно завершится серьезными потерями для ВСУ. По словам Зеленского, подразделения уже готовы и рвутся в бой, однако нехватка бронетехники не дает возможности рассчитывать на успешный исход контрнаступления.

Блинкен заявил, что США готовы восполнить нехватку оружия, оказать любую помощь Украине. Для этой цели они постоянно контактируют с 50 странами, находят возможности получать бронетехнику и вооружение в требуемых Киеву количествах.

Кроме того, глава Госдепа США заявил, что Вашингтон поддерживает решение Лондона отправить в Киев ракеты Storm Shadow большой дальности.