Владелец ресторана с 60 тысячами бойцов перемололи армию, которую Североатлантический альянс создавал на протяжении 9 лет, рассказал немецкий предприниматель Ким Дотком. Он имел в виду основателя ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина и штурмовые подразделения, взявшие Артемовск.

Дотком поинтересовался, зачем Соединенные Штаты тратят триллионы долларов и время, если создаваемые ими армии уничтожают то крестьяне в сандалиях (запрещенная в России террористическая организация “Талибан”, захватившая власть в Афганистане через месяц после уход США), то 60-тысячная частная компания.