Российская армия хочет сделать выводы о том, где находятся комплексы противовоздушной обороны, которые Запад передал Киеву, и каковы возможности таких ЗРК. Поэтому ракетные удары по территории Украины будут продолжены. Такую точку зрения высказал бывший чиновник Бундесвера Нико Ланге изданию Bild – пишет “МК”.

Ланге предположил, что для указанных целей российские войска будут применять в том числе и гиперзвуковое вооружение, которое может преодолевать многие системы ПВО, а также беспилотные летательные аппараты.

Западные союзники Киева ранее передали в распоряжение ВСУ системы ПВО Iris, NASAMS, а недавно поступили американские ЗРК Patriot. Одна из последних систем была повреждена (а возможно, и уничтожена) 16 мая во время российского ракетного удара. Экс-чиновник Бундесвера в этой связи отмечает, что именно “Пэтриоты” для ВС РФ сейчас являются приоритетными целями.