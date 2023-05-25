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Военные учения Air Defender 23 направлены не только на то, чтобы улучшить взаимодействие между подразделениями стран НАТО, но и на то, чтобы продемонстрировать России мощь Североатлантического блока. Об этом пишет немецкая газета Bild – передаёт РИА “Новости”.

Учения Air Defender 23 будут проходить в течение почти двух недель на территории Германии. Их начало запланировано на 12 июня. Ожидается, что в ходе манёвров в воздух для отработки боевого слаживания поднимут 240 самолётов ВВС стран, входящих в НАТО.

Bild отмечает, что Air Defender станут самыми масштабными военно-воздушными учениями во всей истории НАТО – они без сомнения призваны показать Москве боевую мощь альянса. Особенно на фоне ухудшающихся отношений между Россией и Западом из-за украинского конфликта. Одна из задач учений – продемонстрировать президенту Владимиру Путину, насколько быстро альянс сможет отреагировать, если ухудшение отношений перерастёт в военное противостояние Москвы с Западом.

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