Военные учения Air Defender 23 направлены не только на то, чтобы улучшить взаимодействие между подразделениями стран НАТО, но и на то, чтобы продемонстрировать России мощь Североатлантического блока. Об этом пишет немецкая газета Bild – передаёт РИА “Новости”.

Учения Air Defender 23 будут проходить в течение почти двух недель на территории Германии. Их начало запланировано на 12 июня. Ожидается, что в ходе манёвров в воздух для отработки боевого слаживания поднимут 240 самолётов ВВС стран, входящих в НАТО.

Bild отмечает, что Air Defender станут самыми масштабными военно-воздушными учениями во всей истории НАТО – они без сомнения призваны показать Москве боевую мощь альянса. Особенно на фоне ухудшающихся отношений между Россией и Западом из-за украинского конфликта. Одна из задач учений – продемонстрировать президенту Владимиру Путину, насколько быстро альянс сможет отреагировать, если ухудшение отношений перерастёт в военное противостояние Москвы с Западом.