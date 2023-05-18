Подразделения российских вооруженных сил установили контроль над 99% территории населенного пункта Бахмут (ранее Артемовск). Город может перейти под полный контроль ВС России уже через несколько дней или даже часов. Об этом сообщает обозреватель немецкой газеты Bild*.

Автор материала отмечает, что под контролем гарнизона вооруженных сил Украины осталось всего лишь 20 многоквартирных домов, расположенных на одной стороне самой западной улицы Бахмута. Данная территория соответствует всего лишь одному проценту от общей площади населенного пункта.

Скорее всего, основная задача командования украинской армии заключается уже не в попытках вернуть город под свой контроль, а как можно дольше сдерживать продвижение российских сил западнее Бахмута, резюмирует обозреватель немецкого издания.

Напомним, что по словам советника врио главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина, ситуация на флангах Бахмута стабилизирована, а в самом населенном пункте штурмовые группы ЧВК «Вагнер» вытесняют украинских боевиков с последних домов, расположенных на западных окраинах города.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.