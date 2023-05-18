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Немецкое издание Bild (по требованию Генеральной прокуратуры сайт газеты заблокирован на территории РФ) пророчит падение Артемовска (Бахмута) на протяжении ближайших 48 часов.

Эксперты поясняют, что 99 процентов территории города уже находится под контролем российских войск. В западной его части украинские боевики удерживают небольшой участок улицы и около 20 зданий. Следом за которым начинается поле, тянущееся до населенного пункта Ивановское.

Авторы публикации отмечают, что Киев приложил все усилия для удержания города, но несмотря на переброску туда достаточно крупных ресурсов и сил, справиться с натиском ВС РФ он не в состоянии. Именно поэтому ВСУ смогут оказывать сопротивление не более 48 часов. Не исключено, что Артемовск перейдет под контроль ВС РФ раньше.

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