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После конфликта Армении и Азербайджана в 2020 году Киев закупил у Турции первую партию беспилотных аппаратов Bayraktar TB2, которые наделали шуму на Кавказе. В 2022 году после начала СВО Украина получила еще около 50 таких дронов. Но их эффективность оказалась слегка преувеличенной, пишет американское издание Business Insider.

Обозреватель Сэмюэль Бендетт, публикацию которого представляет РИА Новости, рассказал, что против Армении “Байрактары” стали грозной силой из-за отсутствия в ее распоряжении комплексов РЭБ и ПВО. Но с Россией такой номер не прошел. ВС РФ быстро уничтожили практически весь парк турецких беспилотников.

Сейчас Киев использует оставшиеся на вооружении дроны, но ничего, кроме наблюдения и разведки, они не делают. ВСУ боятся рисковать последними “Байрактарами”,

ВС РФ успешно применяют ПВО и РЭБ для уничтожения и других БПЛА. По статистике, оказавшейся в распоряжении журналиста, Россия ликвидирует до 10 тысяч дронов каждый месяц, причем как украинского, так как и западного производства.

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