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Военные украинской армии били по мирным жителям в Артёмовске (Бахмуте). Об этом “Известиям” рассказал беженец из этого города. Видеозапись беседы с мужчиной (его имя не указывается) приводится на сайте издания.

По словам беженца, он сам был свидетелем, как ВСУ обстреливали дома, где находились мирные граждане, из миномётов. При одном из таких обстрелов пострадала супруга мужчины. Рассказал он и о других трудностях, которые были связаны с действиями ВСУ в Артёмовске. Подчас граждане были вынуждены спать на скамейках в местах, где прятались от обстрелов – кроватей не хватало. Зачастую обстрелы велись по ночам. Беженец рассказал, что один из домов, где укрывались мирные жители, был разрушен прямым попаданием снаряда ВСУ – гражданам пришлось искать другое убежище.

Артёмовск перешёл под контроль российских сил в конце прошлой недели. Ожесточённые бои за город между российскими силами и украинскими военными продолжались много месяцев. Сейчас город практически полностью разрушен.

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