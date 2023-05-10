Беспилотные аппараты ВСУ снова наносят удары по приграничным регионам России. Так, в ночь на 10 мая в селе Ольховатка Белгородской области было повреждено два жилых дома, о чем рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Кроме того, в населенном пункте, расположенном в 50 км от границы, под удар попали фельдшерско-акушерский пункт и частный автомобиль.

В Воронежской области, которая крайне редко попадает под украинские обстрелы, беспилотники атаковали полигон Погоново. Однако никакого серьезного урона объекту им нанести не удалось.

В Курской области, по словам губернатора Романа Старовойта, системы противовоздушной обороны отреагировали на БПЛА и уничтожили его. В результате в одном из двухэтажных зданий выбило окна, пострадавших и серьезных разрушений нет.