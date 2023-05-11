Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале SHOT, вблизи Железногорска Курской области произошел инцидент с беспилотным летательным аппаратом. По данным канала, БПЛА пролетел над трассой и упал. В результате происшествия жертв и пострадавших нет. Информацию о данном инциденте представители Минобороны РФ не прокомментировали.

По сведениям канала, инцидент произошел на 35-м километре автотрассы Тросна — Калиновка. БПЛА имел длину около четырех метров, а размах его крыльев составлял около трех метров. Сообщается, что корпус дрона был изготовлен из обычной водопроводной трубы диаметром 15 см, шасси – из мебельной фурнитуры, а крылья – из полипропилена.

Также сообщается, что утром 11 мая приграничный поселок Теткино был обстрелян Вооруженными силами Украины. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, в результате пяти обстрелов, направленных на электроподстанцию в населенном пункте, было приостановлено электроснабжение. В результате атаки пострадавших нет.