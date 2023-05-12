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Поставки оружия в Россию третьими странами НАТО будет сразу же рассматривать как прямое участие в конфликте на Украине, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. При этом она не объяснила, с какой стати Североатлантический альянс взялся запрещать «неправильные» по его мнению взгляды на специальную военную операцию.

Представители НАТО с самого начала СВО заявляют, что не являются участниками конфликта, отправляя при этом Киеву оружие на миллиарды долларов. Кроме того, Альянс обучает тысячи боевиков и фактически полностью финансирует украинскую армию.

Бербок заявила, что Запад продолжит делать все вышеперечисленное, поставляя ВСУ артиллерийские орудия и тяжелую бронетехнику. Это она не считает вмешательством в конфликт, но неназванным «третьим странам» отправлять вооружение в Россию почему-то нельзя.

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