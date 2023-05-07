ПВО России отражает атаку украинских беспилотных аппаратов, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Источник рассказал, что противовоздушная оборона уже сбила один из дронов ВСУ у мыса Фиолент. Однако атака все еще продолжается, поэтому говорить о ее результатах и последствиях пока рано.

Для удара по Крымскому полуострову Киев задействовал беспилотные аппараты самолетного типа. Обломки сбитого дрона разлетелись в радиусе около 70 метров, говорится в сообщении.

Напомним, что Киев активизировал атаки с применением беспилотников в преддверии 9 мая. Также над полуостровом было сбито две баллистические ракеты “Гром-2”. Многие военные эксперты считают, что ближе ко Дню Победы ВСУ могут увеличить число ударов.