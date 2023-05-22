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Силовые структуры в Белгородской области разыскивают уцелевших диверсантов ВСУ, которые скрылись от преследования на белой “Оке” и серебристом автомобиле Geely. Портал Baza сообщил, что правоохранители ввели план “Перехват”, чтобы задержать членов ДРГ.

Авторы публикации поясняют, что боевики ВСУ могли украсть машины у местных жителей. Автомобили отслеживают по номерам, а также останавливают на трассе подходящие по описанию транспортные средства.

Владелец автомобиля Geely сообщил, что его машина на месте, она находится в Козинке Грайворонского района, о “захвате” которого заявляли украинские СМИ. Автомобиль в гараже, поэтому диверсанты скорее всего либо сменили номера, либо угнали другую машину.

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