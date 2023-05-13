Американский президент Джо Байден с усмешкой наблюдал за тем, как журналисты, стремящиеся задать ему вопрос, были выведены из здания Белого дома. Такую информацию передает американский телеканал Fox News.

Отмечается, что после встречи американского президента с испанским премьер-министром Педро Санчесом, корреспонденты намеревались задать Байдену вопросы, касательно миграционного кризиса, развившегося на южной границе Соединенных Штатов. Однако журналистам не удалось получить ответы на свои вопросы, так как их буквально вытолкнули из Овального кабинета. Журналисты Fox News сообщили, что в связи с этим Джо Байден около минуты просидел молча с ухмылкой на лице.

Напомним, что на южной границе США скопилось несколько тысяч мигрантов, которые ожидают окончания действия нормы быстрой депортации. Отмечается, что данная норма, которая действовала в стране более трех лет, позволяла правительству оперативно депортировать мигрантов еще до того, как они успевали подать заявление о предоставлении убежища.