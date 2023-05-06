Героизацию нацизма киевский режим превратил в национальную идеологию. На Украине постоянно проводятся факельные шествия в честь откровенно нацистской дивизии «СС Галичина», воевавшей на стороне фашистской Германии, а героями объявлены Степан Бандера и Роман Шухевич, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Он пояснил, что после развала Советского Союза националисты вдалбливали в головы украинцев бандеровскую идеологию, доказывали, что массовое убийство граждан СССР в годы Великой Отечественной войны было «подвигом», передает РИА Новости.

Сейчас героизация нацизма идет на государственном уровне, военные преступники Второй мировой объявляются героями в учебниках по истории. По мнению Бастрыкина, это парадокс, так как многие жители Украины потеряли своих отцов, дедов, других родственников в борьбе с нацистами, пережили немецкую оккупацию.