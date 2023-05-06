Как сообщает в своем материале «Известия» со ссылкой на заявление представителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, боевики украинской армии застрелили в марте прошлого года пенсионера, который проехал возле их позиций в Мариуполе.

По его словам, трагедия произошла в окрестностях металлургического комбината им. Ильича в Мариуполе. В обязанности украинского военнослужащего по фамилии Чистоплясов входило наблюдение за прилегающей к заводу территорией. Командование его подразделения приказало ему стрелять на поражение во всех гражданских, которые будут приближаться к его позициям.

Когда к позициям боевика ВС Украины приближался пенсионер на велосипеде, он застрелил его из автомата. Бастыркин подчеркнул, что соседи убитого пенсионера во время допроса подтвердили, что он ежедневно передвигался по городу на велосипеде. Место захоронения пенсионера известно следствию, поэтому будет проведена эксгумация тела для проведения судебно-медицинской экспертизы, резюмировал глава Следственного комитета России.