ВСУ полностью готовы к контрнаступлению, но начать его мешают дожди, рассказал исполняющий обязанности главы администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Он пояснил, что грунт уже начал хорошо подсыхать, но опять заладили дожди, которые спровоцировали распутицу. Для тяжелой техники, которую готовит к контрнаступлению Киев, необходимо, чтобы земля высохла сантиметров на 15-20 в глубину. В противность случае танки и бронетранспортеры будут увязать в грязи и терять способность к маневрированию.

Также Балицкий напомнил, что танки «Леопард-2» и «Челленджер 2» никогда не использовались в таких условиях, как сейчас на Украине. Они приспособлены для боевых действий в пустыне, но не под постоянными дождями со слякотью и грязью.