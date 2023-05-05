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У линии соприкосновения в Запорожской области ВСУ сконцентрировали крупные силы, которые могут начать контрнаступление в ближайшие часы, заявил исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

Он пояснил, что все лесополосы на подходах к линии соприкосновения заполнены техникой и боевиками ВСУ. Их обнаруживают беспилотники, которые совершают разведывательные полеты на дистанции в 150 и более километров. Кроме того, информацию о сосредоточении крупных сил украинской армии сообщают жители оккупированного Запорожья и Днепропетровска, которые поддерживают российские ВС.

“Противник находится в большом количестве, ночью мы слышим звуки передвижения вражеской техники…”, – цитирует врио губернатора РИА Новости.

Ранее поступила информация о срочном выселении жителей прифронтовых населенных пунктов и районов, а также всей серой зоны, отметил Балицкий. Это также указывает на подготовку к скорому наступлению ВСУ.

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