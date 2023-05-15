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В 2022 году объем услуг и товаров РФ превысил 2,3 триллиона долларов, что позволило России занять 8 место в рейтинге сильнейших экономик мира. Президент Владимир Путин сдержал свое обещание и одновременно воплотил в реальность самые страшные ожидания Соединенных Штатов.

Китайский портал Baijiahao напомнил, что Россия покинула десятку крупнейших экономик мира в 2015 году. После начала специальной военной операции на Украине США и ее союзники ввели против РФ беспрецедентные санкции, однако изолировать страну и уничтожить ее экономику не удалось.

Напротив, под таким мощным давлением Россия стала значительно сильнее и вновь вернулась в десятку, с ходу заняв восьмое место. При этом РФ отказалась от доллара, продемонстрировав, что сделать это совсем не так сложно, как казалось ранее. Да и западные санкции оказались страшными только на словах. Выяснилось, что и их можно успешно преодолевать.

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