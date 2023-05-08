На Артемовском (Бахмутском) направлении спецоперации на Украине продолжаются ожесточенные бои, и это один из самых горячих фронтовых участков. Город находится практически полностью в тактическом окружении, и украинские бойцы практически не имеют возможности укрыться в высотных зданиях от плотного огня российской артиллерии.

Подкрепления продолжают перебрасываться в город по оставшимся подконтрольным Украине дорогам, но эти дороги постоянно простреливаются российской артиллерией, что приводит к уничтожению большей части военной техники. Силы ЧВК «Вагнер» атакуют село Ивановское на юго-западе от Артемовска, которое контролируется боевиками киевского режима.

В самом Артемовске некоторые военные журналисты сообщают о продвижении «музыкантов» в северном направлении, а также о начале наступления российских войск в районе села Григоровка.