Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, как обстоит ситуация в Бахмуте. Он заявил, что формирование продолжает двигаться дальше.

По словам Пригожина, «вагнеровцам» осталось пройти около 2,5 километров до полного взятия Бахмута. При этом ВСУ ежедневно подтягивает от 400 до 600 человек и такое количество людей у них гибнет. Глава «оркестра» отметил, что «музыканты» работают слажено по противнику.

«Противник не жалеет боеприпасов, появилось достаточное количество различной бронетехники иностранного производства, большое количество дронов, противник хорошо оснащен, хорошо обучен, действует слажено и сопротивляется достойно. Поэтому двигаемся дальше, все полыхает, горит, артиллерийская канонада продолжается с утра до ночи безостановочно. Это рассказ про населенный пункт Бахмут, он же — Вагнерленд теперь», — заявил бизнесмен в видеосообщении, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».

Ранее Пригожин неоднократно заявлял о «снарядном голоде» у ЧВК «Вагнер». Однако формирование продолжает успешно выполнять задачи на передовой. В связи с острой нехваткой боеприпасов и отсутствия реакции военачальников на ситуацию предприниматель объявил о выходе бойцов из Бахмута с 10 мая.