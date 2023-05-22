Результатом 224-дневной битвы за Артемовск стала победа российских войск, но все же в городе еще необходимо уладить кое-какие “технические детали”, рассказал телеграм-каналу “МИГ России” один из участников событий.

Он пояснил, что украинские боевики город оставили, но у них не было возможности связаться с теми подразделениями, которые не имели радиосвязи. Поэтому в укрепрайонах “Гнездо” и “Самолет” еще могут находиться разрозненные отряды врага.

Кроме того, при отступлении боевики ВСУ не могли не оставить множество неприятных сюрпризов в виде мин и других взрывных устройств. Все это следует найти и обезвредить.

Еще одна проблема кроется в расположении города. Он находится в низине, а боевики ВСУ удерживают несколько высот в его окрестностях. И потому могут еще наносить удары по Артемовску. Но и эта сложность будет устранена, уверен военнослужащий.