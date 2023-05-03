Согласно сообщению журналистов издания Bloomberg, руководство Соединенных Штатов Америки, Евросоюза и «Группы семи» готовят новые ограничительные меры в отношении России, которые будут направлены на закрытие «лазеек» в текущих санкциях и их обход.

Предполагается, что о новых мерах будет объявлено на предстоящем саммите «Большой семерки», который пройдет в Японии.

Корреспонденты указывают, что пакеты мер будут реализовываться индивидуально, но скоординированы между странами-союзниками Украины.

Ранее глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил, что санкции, введенные против России, серьезно подрывают немецкую экономику и создают сложности с деиндустриализацией ряда областей в Германии.