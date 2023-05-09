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По информации Reuters, НАТО повышает готовность своих воздушных сил около Черного моря в ответ на инцидент, связанный с российской авиацией.

Сообщается, что на прошлой неделе военный самолет российских Воздушных сил продемонстрировал опасное поведение в непосредственной близости от польского военного самолета Frontex в воздушном пространстве над Черным морем недалеко от румынского побережья.

В результате происшествия воздушные силы НАТО рядом с Черным морем были приведены в состояние повышенной готовности. Источник в НАТО подтверждает, что руководство альянса особенно серьезно относится к инцидентам, которые каким-либо образом связаны с российской авиацией. Поэтому НАТО принимает необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность своих сил и союзников в данном регионе.

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