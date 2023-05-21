Самолеты Североатлантического альянса, патрулирующие воздушное пространство Балтии, на время поменяют место базирования и будут размещены на авиабазе в Лиелварде, находящейся в центре Латвии. Об этом сообщает латвийский министр обороны Инара Мурниеце.

По ее словам, руководство эстонской авиабазы Эмари запланировало ремонтные работы, а начиная с 2024 года миссия патрулирования воздушного пространства над Балтией перейдет к Германии. Поэтому этот период натовские самолеты будут размещаться на латвийской авиабазе Лиелварде.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что самолеты Североатлантического альянса дислоцировались на авиабазе Эмари на протяжении последних десяти лет. Поэтому назрела необходимость провести ремонтные работы, начало которых запланировано на следующую весну.

Напомним, что самолеты НАТО начали патрулирование воздушного пространства стран Балтии (Литвы, Латвии и Эстонии) еще в 2004 году, когда они стали членами Североатлантического альянса.