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В ночь на 7 мая Воздушно-космические силы совместно с Военно-морским флотом Российской Федерации нанесли массированный удар по выявленным объектам вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции.

Сообщается, что цели в тылу и на фронте были поражены при помощи крылатых ракет и «умных» планирующих авиационных бомб. Средства массовой информации Украины заявили об использовании российской стороной ракет класса Х-31 и корректируемых авиационных бомб (КАБ).

По информации других украинских ресурсов по целям ВС Украины отстрелились сразу три малых ракетных корабля Военно-морского флота России. Первый залп был произведен 6 мая в 21:26, второй в 22:20 и третий в 22:25.

С мест сообщают о взрывах в Сумской области и северных регионах Украины. Также пуски ракет по целям, расположенным в южных регионах Украины, были осуществлены российскими ракетоносцами Ту-22М3 с акватории Черного моря. Уже известно о взрывах в Николаеве, Одессе и Береславском районе Херсонской области.

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