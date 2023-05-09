Аудитория британского издания Daily Mail восхитилась речью президента РФ Владимира Путина, которую он произнес на Красной площади во время парада Победы. Глава российского государства заявил о нежелании Запада стремиться к миру. Он подчеркнул, что западное руководство всеми силами старается уничтожить Россию.

Многие читатели написали под публикацией, что Путин открыто выразил то, что лидеры других государств умалчивают. Некоторые из комментаторов обвини правителей Запада в подрыве всех попыток к мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Есть доказательства, ясно показывающие, что Запад спровоцировал этот конфликт», – написал пользователь под ником Spiritfiremsp. Он также отметил, что Борис Джонсон в апреле 2022 года своим визитом в Киев сорвал проведение переговоров, которые могли привести к миру.

«Уважение Путину за празднование годовщины разгрома нацистов», – отметил комментатор по именем Digital Football.